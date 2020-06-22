Lİbya'dan Sisi'ye: Kırmızı çizgilerini Mısır'da çek

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale ile Sirte ve Cufra'nın Kahire için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamalarına Twitter'dan yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Ülkelerindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in desteklememesi yönünde Kahire'yi defalarca uyardıklarını söyleyen es-Sunni, "Libya'nın, Mısır'ın sınırlarındaki bir sınır bölgesi değil, vilayetleri birbirine bağlı bütün bir ülke olduğunu" anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİNİZİ KENDİ ÜLKENİZDE ÇİZİN"

Tahir es-Sunni, "Sizler kırmızı çizgilerinizi Sina Yarımadası'nda çizmelisiniz. Zırhlılarınızı ve toplarınızı buraya çevirmelisiniz ve bu bölgeyi bizim Sirte'yi kurtarırken birçoğunu etkisiz hale getirdiğimiz ve bizim de ulusal güvenliğimiz için tehdit gördüğümüz teröristlerden, aşırı görüşlülerden arındırmalısınız." ifadelerine yer verdi.

Sunni, Mısır'ın bir yandan Libya'daki BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla güvenceye alınmış Suheyrat Siyasi Anlaşması'nı desteklediğini açıklamasına rağmen aksi yönde adımlar attığını ve "herkesin bu çifte standardın farkında olduğunu" vurguladı.

"MASUM İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN SESİNİZ NEDEN ÇIKMADI"

Tahir es-Sunni, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da Trablus'ta son bir yıl içinde masum insanlar öldürülürken sesiniz neden çıkmıyordu? Anlaşılan o kırmızı çizginiz o zaman çok uzaktaydı, karşı devrim projeniz çöktüğünde de iyice kısaldı. Savaş suçlusunun (Hafter'in) hayalleri artık ebediyen suya düştü. İstediğinizi denemekte özgürsünüz, ancak bu bizim yaklaşımımız değil. Devletin otoritesi yıkılmadı ve desteğimizi istiyorsanız, bizi rahat bırakın."