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    Libyalı öğrencilerin Isparta'daki eğitimi devam ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı, 171 öğrencinin eğitimlerinin sürdüğünü bildirdi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 12:31
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    Libyalı öğrencilerin Isparta'daki eğitimi devam ediyor

    Libyalı Kara Harp Okulu öğrencilerinin Isparta'da eğitimleri devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    171 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

    Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisinin, Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitimlerinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

    Libyalı öğrencilerin eğitimine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

    Libyalı öğrencilerin Isparta daki eğitimi devam ediyor #1

    Libyalı öğrencilerin Isparta daki eğitimi devam ediyor #2

    Libyalı öğrencilerin Isparta daki eğitimi devam ediyor #3

    Libyalı öğrencilerin Isparta daki eğitimi devam ediyor #4

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