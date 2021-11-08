Libya’nın Terhune kentinde, 6 ceset daha bulundu

Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde, Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından 6 ceset daha bulundu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, arama ekiplerinin, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin bir toplu mezar ile iki ayrı mezardan kimliği henüz belirlenemeyen 6 ceset çıkardığı ifade edildi.

Cesetlerin, Terhune'nin El-Abdeli yolu üzerindeki El-Kabine olarak bilinen mevkide bulunduğu aktarıldı.

Terhune kentinde dün, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından 3 mezar daha bulunduğu duyurulmuştu.

MEZAR SAYISI 83’E ULAŞTI

Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken, tespit edilen mezar sayısı 83'e ulaştı.

70 CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda 250'yi aşkın cesede ulaşırken bunlardan yaklaşık 70'inin kimliği belirlendi.

Kentteki toplu mezarlardan Hafter'e bağlı 'Kaniyat' adlı milis grubu sorumlu tutulurken, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, halihazırda kendilerinde kayıtlı 3 bin 650 kayıp olduğunu belirtiyor.