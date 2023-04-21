Libya'nın yarısı bugün, yarısı da yarın bayramı kutlayacak Libya'da başkent Trablus'taki merciler Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyururken, doğudaki dini merci ise bugün bayramın ilk günü olacağını açıkladı.

AA

Siyasi ve askeri krizlerle boğuşan Libya'da Ramazan Bayramı karmaşası yaşanıyor.

Başkent Trablus merkezli Libya Fetva Kurulu, Şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağı ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi itibarıyla kutlanacağını duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Vakıflar ve İslami İşler Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise Şevval hilalinin görüldüğü ve 21 Nisan Cuma günü bayramın ilk günü olarak kutlanacağı aktarıldı.

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.