Lionel Messi'den milli takım kararı: Şampiyon olarak devam edeceğim

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltılarda yenerek şampiyon oldu. Maçın ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli takımda kalıp kalmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

FIFA 2022 Dünya Kupası final maçında tarihin en büyük çekişmesi yaşandı.

Arjantin ve Fransa'nın adeta görsel şölen sunduğu maçta Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup eden Arjantin, kupaya uzandı.

Maçın ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi'den açıklamalar geldi.

"Bu kupayı bana tanrı hediye etti"

Milli takımı bırakmadığını belirten Messi, "Biliyorum. Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum. Şu kupaya bir bakın!





"Arjantin Milli Takımı'nı bırakmadım, şampiyon olarak devam etmek istiyorum"



Bu ne güzelliktir. Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım. Arjantin Milli Takımı'nı bırakmadım. Böyle bir karar almadım. Şampiyon olarak devam etmek istiyorum." dedi.



