Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Putin, Ukrayna'da durmayacak

Nauseda ve Blinken, Vilnius'ta görüşme gerçekleştirdi. Litvanya lideri, Amerikalı Bakan'a, Putin'in Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı yönündeki görüşünü aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa'nın doğusundaki temasları kapsamında Litvanya'yı ziyaret etti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Blinken'ı başkent Vilnius'ta kabul etti. İkili, heyetler arası görüşmede bulundu.

"KÜRESEL ÇATIŞMAYA YOL AÇAR"

Nauseda, Blinken'ı "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını durdurmadaki başarısızlığın küresel bir çatışmaya yol açacağı" konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" öne süren Nauseda, dünyanın Ukraynalılara "mümkün olan her şekilde" yardım etme yükümlülüğü olduğunun altını çizdi.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KAÇINMAK İSTİYORSAK..."

Nauseda, "Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak istiyorsak gerçekten her şeyi yapmalıyız. Seçim bizim elimizde." dedi.

NATO üyesi Litvanya, Ukrayna'ya askeri yardım gönderirken, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana belirli sayıda Ukraynalı mülteciyi kabul etti.

BLINKEN'IN DOĞU AVRUPA TURU

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Litvanya'nın ardından Letonya ve Estonya'yı ziyaret edecek.

Litvanya ve Letonya ile sınır komşusu olan Belarus, ortak askeri tatbikat kapsamında Rus askerlerine ev sahipliği yapmıştı.