Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye'ye gelecek Litvanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 10 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Litvanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye'ye geliyor...

Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 10 Mart 2023 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İkili ilişkiler ve iş birliği ele alınacak

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bölgesel konular da masada olacak

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius’ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları başta olmak üzere İttifak’ı ilgilendiren konuların ele alınması, ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.