Litvanya, Ukrayna için SİHA kampanyası başlattı

Savunma Bakanı Anusauskas, sosyal medya hesabından IBAN numarası paylaştı. Kampanyaya katılan Litvanyalılar, "Savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah alacağımızı düşünmüyorduk" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Çatışmalar, kara güçlerinin yanı sıra hava unsurlarıyla da sürdürülüyor.

Ukrayna'ya destek olmak isteyen Litvanya, bu kapsamda Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınması konusunda kampanya başlatıldı.

Günde 1 milyon euro toplandı

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Litvanyalılar Bayraktar alıyor. Bir günde 1 milyon euro toplandı. 5 milyon euroya ihtiyacımız var." dedi.

Anusauskas, kampanyaya destek olmak isteyenler için IBAN numarası da paylaştı.

"Hiçbirimiz silah alacağımızı düşünmüyorduk"

Reuters'ın haberine göre, üç günde yaklaşık 3 milyon euro toplandığı belirtildi.

100 euro bağışlayan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah alacağımızı düşünmüyorduk. Ama artık normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi olması için bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın Litvanya'ya saldırabileceği endişesiyle..."

Kısmen Rusya'nın Litvanya'ya saldırabileceği endişesiyle motive olduğunu söyleyen Belickaite, "Bir süredir Ukrayna'ya silah almak için bağış yapıyorum ve bunu zafere kadar yapacağım." diye konuştu.

Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Beshta Petro, "Bu, sıradan insanların Bayraktar gibi bir şey satın almak için para topladığı tarihteki ilk olay. Benzeri yok, inanılmaz." ifadelerine yer verdi.