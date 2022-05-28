Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
473.921
-1.23%
BTXN Coin
12.79
-3.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Litvanya, Ukrayna için SİHA kampanyası başlattı

    Savunma Bakanı Anusauskas, sosyal medya hesabından IBAN numarası paylaştı. Kampanyaya katılan Litvanyalılar, "Savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah alacağımızı düşünmüyorduk" dedi.
    • 28.05.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Litvanya, Ukrayna için SİHA kampanyası başlattı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

    Çatışmalar, kara güçlerinin yanı sıra hava unsurlarıyla da sürdürülüyor.

    Ukrayna'ya destek olmak isteyen Litvanya, bu kapsamda Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınması konusunda kampanya başlatıldı.

    Günde 1 milyon euro toplandı

    Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Litvanyalılar Bayraktar alıyor. Bir günde 1 milyon euro toplandı. 5 milyon euroya ihtiyacımız var." dedi.

    Anusauskas, kampanyaya destek olmak isteyenler için IBAN numarası da paylaştı.

    "Hiçbirimiz silah alacağımızı düşünmüyorduk"

    Reuters'ın haberine göre, üç günde yaklaşık 3 milyon euro toplandığı belirtildi.

    100 euro bağışlayan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah alacağımızı düşünmüyorduk. Ama artık normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi olması için bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

    Litvanya, Ukrayna için SİHA kampanyası başlattı #1

    "Rusya'nın Litvanya'ya saldırabileceği endişesiyle..."

    Kısmen Rusya'nın Litvanya'ya saldırabileceği endişesiyle motive olduğunu söyleyen Belickaite, "Bir süredir Ukrayna'ya silah almak için bağış yapıyorum ve bunu zafere kadar yapacağım." diye konuştu.

    Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Beshta Petro, "Bu, sıradan insanların Bayraktar gibi bir şey satın almak için para topladığı tarihteki ilk olay. Benzeri yok, inanılmaz." ifadelerine yer verdi.


    İlginizi Çekebilir

    OHAL Komisyonu, 124 bin 235 başvuruyu karara bağladı
    Gündem

    OHAL Komisyonu, 124 bin 235 başvuruyu karara bağladı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz
    Türkiye Kupası

    Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz

    Görüş Bildir