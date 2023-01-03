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    Litvanya: Ukrayna'yı zafere kadar destekleyeceğiz

    Savunma Bakanı, Kiev'e verilen silahların gidişatı etkilediğini söyledi. Ukrayna'ya verilen destekte kararlılık vurgusu yapıldı.
    • 03.01.2023 - 16:37
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    Litvanya: Ukrayna'yı zafere kadar destekleyeceğiz

    Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'ya askeri destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Batılı ülkeler, Kiev yönetimine peş peşe silah sistemleri sağlama kararı alıyor.

    Anusauskas, verilecek desteğin savaşın sonucunu değiştireceğini söyledi.

    "Savaşın gidişatına kritik katkı sağlıyor"

    Litvanya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Rusya-Ukrayna Savaşı için "bizim savaşımız" ifadesini kullanan Anusauskas şöyle dedi:

    "Litvanya ve diğer ülkelerin sağladığı silahlar, teçhizat ve diğer askeri destekler, savaşın gidişatına kritik bir katkı sağlıyor."

    Litvanya: Ukrayna yı zafere kadar destekleyeceğiz #1

    "Ukrayna'yı zafere kadar destekleyeceğiz"

    AA'nın aktardığına göre, Anusauskas, bu yıl Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

    "Bunun için altı ana yön bulunuyor. Finansman, silah transferi ve onarımı, askeri eğitim, savunma reformları, siber güvenlik ve askerlerin rehabilitasyonu. Ukrayna'yı destekledik, destekliyoruz ve zafere kadar destekleyeceğiz."


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