Litvanya'da bataklığa saplanan zırhlı araçtaki 3 ABD askeri ölü bulundu

AA & Ensonhaber

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, bataklıkta mahsur kalan askeri araçta üç askerin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp durumdaki dördüncü asker içinse arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Litvanya ve Polonya güçlerinin yanı sıra ABD Donanması'na bağlı dalgıçların da katılımıyla yürütülen çok uluslu operasyon kapsamında, 63 ton ağırlığındaki askeri aracın bataklıktan çıkarıldığı ifade edildi.

KAYIP ASKER ARANIYOR

ABD ordusu, Litvanyalı yetkililerle ortak yürütülen kurtarma çalışmalarına NATO’nun da destek verdiğini vurgularken, 3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Christopher Norrie, “Son asker de bulunana kadar aramalar durmayacak.” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Söz konusu askerlerin, 3. Piyade Tümeni’ne bağlı 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibi mensubu olduğu ve 25 Mart'ta hareketsiz kalan bir taktik aracı kurtarma operasyonu sırasında kayboldukları bildirildi. Ertesi gün yapılan aramalar sonucunda M88A2 Hercules tipi ağır kurtarma aracının, eğitim sahasının yakınındaki bataklık alanda yaklaşık 4,5 metre derinlikte suya gömülü halde bulunduğu kaydedildi.

ABD kuvvetleri, NATO müttefikleriyle birlikte Litvanya’da düzenli olarak ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.