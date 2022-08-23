Litvanya'dan AB'ye Rus turist çağrısı: Vizeyi yasaklayın

Rus vatandaşları konusunda Avrupa'nın adım atmasını isteyen Litvanya, aksi halde bölgesel çözüm arayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, Brüksel'in Rusya'ya karşı sert adımlar atmasını talep ediyor.

Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Rus turistlerin AB ülkelerinde serbest bir şekilde dolaşmasının önüne geçilmek isteniyor.

Diğer Baltık ülkeleri Letonya ve Estonya ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı sert bir tavır alan Litvanya'dan vize konusunda çağrı yapıldı.

'AB adım atmazsa bölgesel çözüm ararız' mesajı

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, AB'nin Rus turistlere yönelik vize yasağı konusunda anlaşmaya varmaması halinde, Polonya ve Finlandiya'nın yanı sıra Baltık ülkelerini de içerebilecek bölgesel bir çözüm aramaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Landsbergis, yaptığı açıklamada, "en sürdürülebilir ve yasal olarak doğru olduğu için bir Avrupa çözümünü tercih ettiğini" belirtti.

Oy birliği yok

Ancak 27 üyeli blok içinde oy birliği yok. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dahil olmak üzere bazı AB liderleri bu fikri reddediyor.

AB, "tam bir turist yasağının kurallara uymadığını ve her durumun ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini" düşünüyor.

"Bölgesel çözüm arayışını dışlamıyoruz"

"Böyle bir çözüm bulunamazsa bölgesel çözüm arayışını da dışlamıyoruz." diyen Landsbergis, çözümün ne olabileceği konusunda ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Litvanyalı bakanın bahsettiği tümü AB üyesi olan beş ülke, bloğun bir bütün olarak Rus vatandaşlarına turist vizesi vermeyi durdurmasını istiyor.

31 Ağustos'ta kritik toplantı

Associated Press'in haberine göre, Rus vatandaşlarına vize konusu, 31 Ağustos'ta Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısında gündeme gelecek.