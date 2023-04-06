Litvanya'dan Belarus'a göçmen tazminatı: 120 milyon euro Lİtvanya, Belarus'u birçok bölgeden binlerce insanın düzensiz göçünü organize etmekle suçlayarak 120 milyon euro tazminat talep ettiklerini açıkladı.

AA Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasal sürecin Litvanya Adalet Bakanı Ewelina Dobrowolska tarafından başlatıldığını belirtti. Belarus'u birçok bölgeden binlerce insanın düzensiz göçünü organize etmekle suçlayan Landsbergis, 120 milyon euro tazminat talep ettiklerini bildirdi. AB'ye girmek isteyenlerin sayısı arttı Dobrowolska da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana Belarus'tan Litvanya'ya geçip Avrupa Birliği'ne (AB) girmek isteyen düzensiz göçmenlerin sayısının arttığını ifade etti. Belarus'un söz konusu talebi kabul etmemesi durumunda Litvanya'nın, Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracağı kaydedildi.