Litvanyalı Olimpiyat şampiyonu yüzücü, Rusya'yı 'kan gölü'nde yüzerek protesto etti

Litvanyalı Olimpiyat şampiyonu yüzücü, Rusya'yı 'kan gölü'nde yüzerek protesto etti

Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, başkent Vilnius'ta Rusya Büyükelçiliği'nin yakınlarında kırmızıya boyadığı gölette yüzerek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek isteyen Litvanyalı Olimpiyat şampiyonu yüzücü Ruta Meilutyte, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliği yakınlarındaki kırmızıya boyadığı gölette yüzdü.

"Dünyanın dikkatini çekmek istedim"

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Meilutyte, "Kan gölünde yüzme eylemiyle dünyanın dikkatini Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Ukrayna'da gerçekleştirmekte olduğu soykırıma" çekmek istediğini belirtti.

Meilutyte, kar yağışına rağmen göleti baştan sona yüzdü.

Litvanyalı Olimpiyat şampiyonu yüzücü, Rusya'yı 'kan gölü'nde yüzerek protesto etti - VİDEO

Doğaya zararsız boya kullanıldı

Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.