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    Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim

    Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim

    Truss, İsraillilerin programında yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerini övdü. İngiliz Başbakan, "İsrail'in büyük bir destekçisiyim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:53
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    İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğine katıldı.

    Truss, etkinlikte Tel Aviv ile ilişkilere verdiği önemden bahsetti.

    Konuşmasında Truss, "Başbakanınız olarak ilk kez burada, CFI etkinliğinde bulunmaktan çok memnunum." dedi.

    "Büyük bir siyonistim, İsrail'in destekçisiyim"

    "Bildiğiniz gibi ben büyük bir siyonistim." ifadesini kullanan Truss, "İsrail'in büyük bir destekçisiyim." diye devam etti.

    İngiliz Başbakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kademeli olarak geliştirilebileceğine inandığını sözlerine ekledi.

    Liz Truss: Büyük bir siyonistim ViDEO

    Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma ihtimali

    Daha önce İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile New York'ta bir araya gelen Liz Truss, İngiliz Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımaya olumlu yaklaştığını söylemişti.

    Lapid de "İngiliz Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı olumlu düşündüğünü açıklayan yakın arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss'a teşekkür ediyorum." demişti.

    Truss, Muhafazakar Parti'nin liderlik kampanyası sırasında büyükelçiliğin yerini değiştirme fikrini ortaya atmıştı.

    Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim #1


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