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    Liz Truss: Bizi daha parlak günlerin beklediğini biliyorum

    Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Downing Street’te Başbakanlık Ofisi’nin önünde yaptığı konuşmayla başbakanlığa veda etti. Truss, görevini devretmek için Buckingham Sarayı’na gitti.
    • 25.10.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 13:25
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    Liz Truss: Bizi daha parlak günlerin beklediğini biliyorum

    İngiltere, son yılların en çalkantılı siyasi gündemini yaşıyor.

    Temmuz ayında görevinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine gelen Liz Truss, 45 günlük başbakanlık serüvenini 20 Ekim’de istifa ederek sonlandırdı.

    İstafa sonrası Muhafazakar Parti'de düzenlenen liderlik yarışının kazananı Rishi Sunak oldu.

    Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Downing Street’te yer alan Başbakanlık Ofisi’nin önünde basın toplantısı düzenledi.

    "Daha parlak günler olduğunu biliyorum"

    Truss yaptığı konuşmasında, İngiltere’yi daha parlak günlerin beklediğini söyleyerek, "Ülkemiz bir fırtınada savaşmaya devam ediyor. Ama ben Britanya’ya inanıyorum. İngiliz halkına inanıyorum. Ve önümüzde daha parlak günlerin olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

    Truss, Romalı filozof Seneca’nın sözlerine atıfta bulunarak, "Başbakanlık dönemimden bu yana, cesur olmamız ve karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğine her zamankinden daha fazla inandım. İşler zor olduğu için cesaret edemiyoruz. Cesaret edemediğimiz için de daha zor oluyorlar." dedi.

    Downing Street’ten ayrıldı

    Liz Truss, Rishi Sunak’ın yeni Başbakan seçilmesinin ardından Başbakanlık görevini devretmek için Buckingham Sarayı’na gitmek üzere Downing Street’ten ayrıldı.

    Liz Truss: Bizi daha parlak günlerin beklediğini biliyorum #1


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