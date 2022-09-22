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    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı düşünüyoruz

    Lapid ile görüşen Truss, elçilik binasıyla ilgili atmayı planladığı adımdan bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:56
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    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı düşünüyoruz

    İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile New York'ta bir araya geldi.

    Görüşmenin gündem maddelerinden birini, İngiltere'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasının Kudüs'e taşınması ihtimali oluşturdu.

    Truss'tan büyükelçilik mesajı

    İkili görüşmenin içeriğine ilişkin Londra'dan yapılan açıklamada, Truss'ın, Lapid'e büyükelçiliği Kudüs'e taşımayı değerlendirdiğini söylediği belirtildi.

    Lapid: Kudüs'e taşımayı olumlu düşünüyor

    Lapid de sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "İngiliz Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı olumlu düşündüğünü açıklayan yakın arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss'a teşekkür ediyorum." dedi.

    "Ortaklığı güçlendireceğiz"

    İsrail Başbakanı, iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

    Truss, Muhafazakar Parti'nin liderlik kampanyası sırasında büyükelçiliğin yerini değiştirme fikrini ortaya atmıştı.

    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği ni Kudüs e taşımayı düşünüyoruz #1

    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği ni Kudüs e taşımayı düşünüyoruz #2

    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği ni Kudüs e taşımayı düşünüyoruz #3

    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği ni Kudüs e taşımayı düşünüyoruz #4

    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği ni Kudüs e taşımayı düşünüyoruz #5

    Liz Truss: İngiliz Büyükelçiliği ni Kudüs e taşımayı düşünüyoruz #6


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