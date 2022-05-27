Liz Truss: Ukrayna'ya tank ve uçak desteği meşru

Çekya'da konuşan İngiliz Bakan, Avrupa'nın güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, resmi temasları çerçevesinde Çekya'ya gitti.

Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşen Truss, ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"Amacımız Avrupa’nın güvenliğini sağlamak"

Truss, konuşmasında, Ukrayna’ya yapılacak yardımların Marshall yardımları ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

İngiliz Bakan, "Amacımız sadece Ukrayna’yı değil, tüm Balkan ülkelerini de kapsayacak şekilde Avrupa’nın güvenliğini sağlamak." dedi.

“Tanklarla, uçaklarla desteklemek tamamen meşru”

Alman medyasında NATO’nun Ukrayna'ya silah ve tank vermeyi durduğu ile ilgili soruyu yanıtlayan Truss, haberin gerçeği yansıtmadığını, aksine Ukrayna'ya yapılan yardımların meşru olduğunu ve daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Truss, "Ukrayna'yı tanklarla, uçaklarla desteklemenin tamamen meşru olduğu konusunda çok netiz. Çekya'nın Ukrayna'ya tank gönderme işini destekliyoruz.” dedi.

Ukrayna uzlaşısı

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, “Bugün Ukrayna'yı hem siyasi hem de askeri olarak desteklemeye devam etme ve Ukrayna'nın yeniden inşası üzerinde çalışmaya devam etme ihtiyacı üzerinde anlaştık.

İngiltere, bir AB ülkesi olmasa da Çekya ile çok iyi ilişkileri var ve bu ilişkilerin Rusya’nın saldırganlığını durdurmak için ortak çalışmaya ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

"Kapasitemiz izin verdiği sürece desteğe devam edeceğiz"



Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ise soruya yönelik, “Açıkçası bu sözler gerçeğe dayanmıyor. Ukrayna'ya destek tek tek devletlerden geliyor, NATO'nun bu nedenle büyük bir yardım programı zaten yok.

Çekya, Ukrayna'yı askeri olarak desteklemekten, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırganlığını engellemek için yardım etmekten gurur duyuyor ve herkesin katılımını sağlıyor. Kapasitemiz izin verdiği sürece desteğe devam edeceğiz.” dedi.

İHA'nın haberine göre, iki bakan ayrıca Stratejik Dış Güvenlik İyi Niyet Beyanı imzaladı.