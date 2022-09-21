Liz Truss, vergi indiriminin zenginlere fayda sağlayacağını kabul etti

Vergi politikasını açıklamaya hazırlanan Başbakan Truss, "Vergileri düşürdüğünüzde genellikle orantısız bir fayda olur" dedi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'a gitti.

Başbakan Truss, burada yaptığı açıklamada, vergi indirimi vaadine ilişkin söylentilere yanıt verdi.

"Adaletsiz olduğu argümanını kabul etmiyorum"

Cuma günü yeni vergi politikalarını açıklamadan önce Sky'a konuşan Truss, bu konuda "sonuç ne olursa olsun" ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Truss, "Vergileri azaltmanın bir şekilde adaletsiz olduğu argümanını kabul etmiyorum." dedi.

Truss: Vergileri düşürdüğünüzde orantısız fayda olur

Daha yüksek gelire sahip insanların daha fazla vergi ödediğini bildiklerini anlatan Truss, diğer taraftan şöyle konuştu:

"Dolayısıyla vergileri düşürdüğünüzde genellikle orantısız bir fayda olur. Çünkü bu insanlar, ilk etapta daha fazla vergi ödüyor."

"İngiliz ekonomisine fayda sağlayacak"

İngiltere Başbakanı ayrıca, "sonunda İngiliz ekonomisine fayda sağlayacağına inandığı için, vergi politikasıyla 'rağbet görmeyen' biri olmaya hazır olduğunu" sözlerine ekledi.