Petrol
92.38
1.94%
Euro
18.1651
-0.49%
Dolar
18.314
-0.03%
Altın
982.86
0.29%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.873
-3.03%
BTXN Coin
7.95
-0.62%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Liz Truss, vergi indiriminin zenginlere fayda sağlayacağını kabul etti

    Vergi politikasını açıklamaya hazırlanan Başbakan Truss, "Vergileri düşürdüğünüzde genellikle orantısız bir fayda olur" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Liz Truss, vergi indiriminin zenginlere fayda sağlayacağını kabul etti

    İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'a gitti.

    Başbakan Truss, burada yaptığı açıklamada, vergi indirimi vaadine ilişkin söylentilere yanıt verdi.

    "Adaletsiz olduğu argümanını kabul etmiyorum"

    Cuma günü yeni vergi politikalarını açıklamadan önce Sky'a konuşan Truss, bu konuda "sonuç ne olursa olsun" ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

    Truss, "Vergileri azaltmanın bir şekilde adaletsiz olduğu argümanını kabul etmiyorum." dedi.

    Truss: Vergileri düşürdüğünüzde orantısız fayda olur

    Daha yüksek gelire sahip insanların daha fazla vergi ödediğini bildiklerini anlatan Truss, diğer taraftan şöyle konuştu:

    "Dolayısıyla vergileri düşürdüğünüzde genellikle orantısız bir fayda olur. Çünkü bu insanlar, ilk etapta daha fazla vergi ödüyor."

    "İngiliz ekonomisine fayda sağlayacak"

    İngiltere Başbakanı ayrıca, "sonunda İngiliz ekonomisine fayda sağlayacağına inandığı için, vergi politikasıyla 'rağbet görmeyen' biri olmaya hazır olduğunu" sözlerine ekledi.

    Liz Truss, vergi indiriminin zenginlere fayda sağlayacağını kabul etti #1


    Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı
    Otomobil

    Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı

    İstanbul'da onlarca kişinin önünde bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    İstanbul'da onlarca kişinin önünde bıçaklayarak öldürdü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir