Liz Truss'tan dikkat çeken Emmanuel Macron yorumu

İngiltere'deki en güçlü başbakan adayı Liz Truss, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna "Henüz belli değil." sözleriyle cevap verdi.

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasından sonra başbakanlık yarışı devam ediyor...

İktidardaki Muhafazakar Parti'den Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki yarışta son düzlüğe girildi.

İki aday katıldıkları programlarda vaatlerini ve değerlendirmelerini halka duyurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda başbakanlık için en güçlü aday konumunda bulunan Liz Truss dün Norwich'te bir etkinliğe katılarak soruları yanıtladı.

"Macron dost mu düşman mı?"

Truss'a "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusu yöneltildi.

AA'nın haberine göre Truss'ın verdiği "Henüz belli değil." yanıtı tepkilere yol açarken "Başbakan olursam onu 'sözleriyle değil, eylemleriyle' değerlendireceğim." dedi.

Sunak, Macron dost dedi

Aynı soru, eski Maliye Bakanı olan rakibi Rishi Sunak'a yöneltildiğinde ise Sunak, Macron'u "dost" olarak gördüğünü söyledi.

Anketlerde önde gözüken başbakan adayı Truss'un Macron'la ilgili bu yorumuna hem muhalefet hem de kendi partisinden tepki geldi.

Muhalefetten Truss'a "Fransa'ya hakaret" eleştirisi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, Truss'un ifadeleri üzerine, başbakan adayının "İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden birine hakaret ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Truss, muhalefetin yanı sıra kendi partisinden de eleştirilere maruz kaldı.

Eski bakanlardan Alistair Burt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Truss'un "ciddi bir hata" yaptığını belirterek başbakan adayının daha diplomatik bir ton kullanması gerektiği yorumunda bulundu.

Bir diğer eski bakanlardan Gavin Barwell de "Dışişleri Bakanı'nın (Truss), Fransa'yla askeri bir ittifak içinde olduğumuzu bildiğini düşünürdünüz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda İngiltere ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler, tarafların Brexit'ten bu yana başta balıkçılık ve düzensiz göç gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zarar gördü.