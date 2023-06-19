Lockheed Martin: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimine hazırız Maryland merkezli savunma şirketi, savaş uçaklarıyla ilgili eğitimlerde Ukraynalılara destek sağlayabilecek noktada olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

ABD'li savunma üreticisi Lockheed Martin, Ukraynalı pilotlara yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Şirketin Operasyon Direktörü Frank St John, Kiev yönetimini destekler nitelikte ifadeler kullandı.

Ukraynalı pilotlara destek

John, "Yalnızca yeni F-16'larla ortaya çıkan ihtiyacı karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda F-16'lardaki herhangi bir modifikasyonun yanı sıra eğitim, ekipman ve sistemler için de hazırız." diye konuştu.

Bu yönde bir kararın Ukrayna, ABD ve Batılı müttefikleri arasındaki görüşmeler sonucunda alınacağını belirten John, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin "inanılmaz bir öğrenme yeteneği" gösterdiğini kaydetti.

"Hızlı şekilde ustalaştılar"

Havacılık fuarı Paris Air Show etkinliği öncesinde konuşan John, Ukraynalıların Batı'dan aldıkları silahların kullanımında hızlı bir şekilde ustalaştıklarını ve onları etkili bir biçimde kullandıklarını vurguladı.

Financial Times'ın haberine göre, ABD'nin en büyük savunma yüklenicisi olan Lockheed Martin, hükümet görüşmelerine doğrudan katılmıyor. Şirket, geçmişte 16'dan fazla ülkeye eğitim desteği sağladı.

Güdümlü çoklu fırlatma roket sistemi (GMLRS) ve Javelin füzeleri dahil olmak üzere Lockheed üretimi silahlar, Ukrayna'daki savaş alanında kullanıldı.