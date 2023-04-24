Londra merkezli gazete: Türkiye, Körfez'in güvenliğinde önemli bir oyuncu Türkiye'nin dış politika yaklaşımında değişimler yaşandığı belirtildi. Sahip olunan bazı avantajların, Ankara'nın bölgede üstünlük kurmasına katkı sunabileceği ifade edildi.

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Türkiye, uluslararası arenada güvenlik konusunda oynadığı rolle dikkatleri üzerine çekiyor.

Dağlık Karabağ'dan Libya'ya kadar geniş bir coğrafyada adından söz ettiren Türkiye'nin imajı, Londra merkezli Middle East Eye tarafından gündeme getirildi.

Türkiye ve Körfez analizi

"Türkiye, Körfez'in güvenliğinde nasıl önemli bir oyuncu haline geldi?" başlıklı analizde, 2011 Arap baharının ardından değişen güvenlik ortamı ve artan bölgesel tehditler karşısında Türkiye'nin dış politika yaklaşımının "yumuşak güçten sert güce kaydığı" belirtildi.

Ankara'nın bölgedeki güvenlik rolü artıyor

Bu nedenle Türkiye'nin, daha büyük bir bölgesel güvenlik rolü oynamaya ve yurt dışında güvenlikle ilgili varlığını artırmaya çalıştığına işaret edildi:

Son on yılda, Türkiye'nin Körfez'deki güvenlik odaklı rolü, büyük ölçüde kritik iç, bölgesel ve uluslararası dinamikler tarafından şekillendirildi. Washington'ın Körfez'e yönelik güvenlik taahhütlerindeki azalma, Ankara'nın bölgede artan güvenlik rolüne katkıda bulundu.



Türkiye'nin Körfez bölgesinde daha büyük bir güvenlik rolü oynama arzusunun tezahürü, Katar'da bulunan ilk Orta Doğu askeri üssünün kurulmasında kendini gösterdi.

Rakiplerine karşı avantajlı

Çin, Rusya ve hatta Hindistan gibi bölge dışı aktörlerin de gelecekte Körfez'e ilgi duyabileceği notu paylaşılırken, bu noktada Türkiye'nin sahip olduğu avantaja vurgu yapıldı:

Coğrafi yakınlığı, savunma teknolojisini paylaşma isteği ve son on yılda güvenilir, kararlı, itibarlı ve yetenekli bir ortak olarak itibarı, Türkiye'nin Körfez'de gelişmiş güvenlik rolü oynamasını sağlayarak rakiplerine karşı avantaj sağlayabilir.

Türkiye'nin yükselen bölgesel duruşunun devam etmesi halinde, bu durumun Ankara'nın Körfez'deki konumunu güçlendirme fırsatı oluşturabileceği kaydedildi.

"Türkiye savunmada hızlı temposunu sürdürürse..."

Öte yandan, Türkiye'nin geçmiş dönemde bölge ülkeleriyle güçlenen bağlarından şu sözlerle bahsedildi:

2017 Körfez krizi sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman'a Suudi topraklarında Türk askeri üssü kurulmasını önerdi. Ankara, Körfez bölgesinin güvenliğini, istikrarını ve refahını Türkiye'nin güvenliğine bağlıyor.



2011 ve 2016 yılları arasında KİK ülkeleri, Ankara ile savunma ve askeri ilişkileri geliştirmeye daha fazla ilgi duymaya başladı. 2014 yılı, Katar ile Türkiye arasında eşsiz bir ilişkinin doğuşuna işaret etti. İki tarafın savunma ve askeri bağlarını güçlendirmesi askeri üs inşasıyla sonuçlandı.



2017 ile 2021 arasında Umman, toplamın yüzde 16'sını temsil eden oranla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı oldu. Katar yüzde 14 ile üçüncü oldu. Bu rakamlar, özellikle Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirme konusundaki hızlı temposunu sürdürmesi durumunda, gelecekte daha fazlasına yer olduğunun altını çiziyor.

"Washington tereddüt ederken, Ankara Doha'yı savundu"

2017 Körfez krizinin, Türkiye'nin Körfez'de gelişmiş bir güvenlik rolü oynama arzusunun en görünür ve güvenilir göstergesi olmaya devam ettiği belirtilerek, "Washington tereddüt ederken ve ABD yönetimi bölünürken, Ankara Doha'yı savundu." ifadesi kullanıldı.