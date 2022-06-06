Petrol
119.8
0.07%
Euro
17.7623
0.94%
Dolar
16.564
0.91%
Altın
981.53
0.44%
Borsa
2648
1.80%
Bitcoin
521.080
4.47%
BTXN Coin
11.72
-12.60%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    Londra metrosu çalışanlarından 24 saatlik grev

    İngiltere'nin başkenti Londra'da öğlen saatlerinden itibaren metro çalışanları maaşlarının yükseltilmesi ve metrolarda iyileştirmeler yapılması talebi ile 24 saatlik greve başladı.
    • 06.06.2022 - 20:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Londra metrosu çalışanlarından 24 saatlik grev

    İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları maaşlarının yükseltilmesi ve metrolarda iyileştirmeler talep ederek greve gitti.

    Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma (RMT) Sendikası liderliğinde gidilen 24 saatlik grev, İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jubile kutlamalarının sona ermesinin ardından başladı.

    Metro istasyonları kapatıldı

    Londra genelinde bir çok metro istasyonu kapatılırken, greve yaklaşık 4 bin metro personeli katıldı.

    Londra’da ulaşımdan sorumlu operatör firma olan Londra için Transport (TFL) firması tarafından yapılan açıklamada ise, 08.00 itibari ile yaşanacak ulaşım aksaklıkları ile alakalı Londralılara uyarıda bulundu.

    İHA'nın haberine göre grevi, TFL’nin geçtiğimiz günlerde maliyetleri sebep göstererek 600 kişiyi işten çıkartmasının tetiklediği bildirildi.

    Londra metrosu çalışanlarından 24 saatlik grev #1

    Londra metrosu çalışanlarından 24 saatlik grev #2

    Londra metrosu çalışanlarından 24 saatlik grev #3


    İlginizi Çekebilir

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu
    İç Haber

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu

    Denizli'de sağanak yağış: 3 mahalle sular altında kaldı
    3. Sayfa

    Denizli'de sağanak yağış: 3 mahalle sular altında kaldı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir