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- Londra metrosunda grev: 4 bin personel katıldı
Londra metrosunda grev: 4 bin personel katıldı
- 06.06.2022 - 12:48
- Güncelleme : 06.06.2022 - 13:32
İngiltere'nin başkenti Londra'da metro çalışanları, işten çıkarma, çalışma sözleşmelerinde değişiklik ve emekli maaşlarıyla ilgili teklifler nedeniyle grev kararı aldı.
Yaklaşık 4 bin istasyon personelinin katılımıyla greve gidildi.
Çok sayıda istasyon hizmet veremiyor
Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikasınca (RMT) başlatılan grev nedeniyle başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.
Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Londra'nın orta ve güneyindeki birçok istasyonun kapatılacağı, diğerlerinin ise yalnızca sınırlı sürelerle açılabileceği belirtildi.
Grev nedeniyle otobüs durakları doldu taştı
Yarın saat 08.00'e kadar sürecek grev nedeniyle metro hatlarında ciddi aksaklıklar olacağı uyarısı yapan TfL, yolculara metroyla seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
AA'nın aktardığına göre başkentteki birçok metro istasyonundaki grev nedeniyle sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.