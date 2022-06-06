Londra metrosunda grev: 4 bin personel katıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve gitti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro çalışanları, işten çıkarma, çalışma sözleşmelerinde değişiklik ve emekli maaşlarıyla ilgili teklifler nedeniyle grev kararı aldı.

Yaklaşık 4 bin istasyon personelinin katılımıyla greve gidildi.

Çok sayıda istasyon hizmet veremiyor

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikasınca (RMT) başlatılan grev nedeniyle başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.

Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Londra'nın orta ve güneyindeki birçok istasyonun kapatılacağı, diğerlerinin ise yalnızca sınırlı sürelerle açılabileceği belirtildi.

Grev nedeniyle otobüs durakları doldu taştı

Yarın saat 08.00'e kadar sürecek grev nedeniyle metro hatlarında ciddi aksaklıklar olacağı uyarısı yapan TfL, yolculara metroyla seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

AA'nın aktardığına göre başkentteki birçok metro istasyonundaki grev nedeniyle sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.