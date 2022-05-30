İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için başkent Londra sokakları bayraklar ve Kraliçe'nin fotoğraflarıyla donatıldı.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için yapılacak Platin Jubile kutlama programı çerçevesinde İngiltere başta olmak üzere dünya üzerindeki birçok ülke sokak partileri ve özel eğlence programları düzenleyecek.

İngiltere’de 1952 yılından bu yana tahta olan Kraliçe Elizabeth için 2-5 Haziran tarihleri arasında etkinlikler düzenlenecek.

Perşembe gününden itibaren tatil dönemine girecek olan İngilizler, 4 gün boyunca kutlamalar için başkent Londra sokaklarında olacak.

Sokaklar bayrak ve Kraliçe'nin fotoğraflarıyla donatıldı

Londra’nın en işlek caddesi olan Oxford Caddesi ise kraliçenin onuruna bayraklar ile donatılırken, birçok işletme ise vitrinlerini Kraliçe Elizabeth’in fotoğrafları ve oyuncaklarıyla süsledi.

Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in fotoğraflarıyla ve bayraklarla süslendi VİDEO

Covid-19 salgınından bu yana ilk askeri geçit töreni yapılacak

Dört gün boyunca sürecek olan program dahilinde 2 Haziran'da Covid-19 salgının başlamasından bu yana İngiltere'de ilk kez askeri bir geçit töreni düzenlenecek. Törene bin 400'den fazla asker, 400 müzisyen ve 200 at katılacak. Aynı gün İngiltere'de ve ülkenin anakara dışındaki topraklarında bin 500’den fazla noktada İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin başkentlerinde de ilk kez özel ışıklar yakılacak.

İHA'nın haberine göre kutlamalar çerçevesinde, 3 Haziran'da Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe Elizabeth için Şükran Günü ayini yapılacak. 4 Haziran'da Buckingham Sarayı'nda özel bir parti organize edilecek. Yapılacak çekiliş sonucu, halktan da belli sayıda kişi partiye katılabilecek. 5 Haziran'da ise İngiltere çapında özel bir öğle yemeği etkinliği organize edilecek ve ülke genelinde başta Buckingham Sarayı çevresi olmak üzere çok sayıda sokak partisi yapılacak.