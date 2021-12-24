Londra sokakları, Noel için ışıklandırıldı

İngiltere'nin başkentindeki sokaklarda Noel hazırlıkları tamamlandı. Alışveriş yoğunluğu objektiflere yansıdı.

İngiltere'de yeni yıl kutlamalarıyla ilgili hazırlıklar sürüyor.

Başkent Londra'nın en önemli alışveriş merkezi olan Oxford Street'te sokaklar, Noel için ışıklandırıldı.

OXFORD STREET KUTLAMALARA HAZIR

Rengarenk bir hal alan bölge, drone ile akşam saatlerinde havadan görüntülendi. Çok sayıda kişinin alışverişe çıktığı görüldü.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Noel öncesinde yeni kısıtlamalar getirmeyeceklerini duyurdu.

25 ARALIK'TAN SONRA YENİ TEDBİRLER UYGULANABİLİR

Ancak Johnson, 25 Aralık'tan sonra, Omicron varyantı nedeniyle yeni tedbirlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

TRAFALGAR'DA ETKİNLİKLER İPTAL

Bu arada Trafalgar Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan yeni yıl etkinliği iptal edildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, kararı "Bu, birçok Londralı için çok hayal kırıklığı yaratacak, ancak virüsün yayılmasını azaltmak için doğru adımları atmalıyız." şeklinde duyurmuştu.