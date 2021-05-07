Başkent Londra'da 43 katlı bir apartmanda büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Poplar bölgesindeki 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Yangının apartmanın 8, 9 ve 10’uncu katında çıktığı ifade eden yetkililer, 20 itfaiye aracı ve 125 itfaiye görevlisinin yangınla mücadele ettiğini belirtti.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. İtfaiye yetkilileri, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

Londra’da 43 katlı apartmanda yangın VİDEO















