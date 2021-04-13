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    Londra'da baltalı şahıs paniği

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı yakınlarında üzerinde balta taşıyan bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 23:55
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    Londra'da baltalı şahıs paniği

    İngiltere’de balta taşıyan şahıs paniğe neden oldu. Başkent Londra’da bulunan Buckingham Sarayı yakınlarında üzerinde balta taşıyan bir kişinin, silahlı saldırı şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Londra polisi, Buckingham Sarayı’nı Trafalgar Meydanı’na bağlayan merkezi bir yol olan The Mall caddesinde balta taşıyan bir adamın gözaltına alındığını bildirdi.

    ŞÜPHELİ ŞAHSIN 40'LI YAŞLARDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Polis, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ifade ederken, polis memurlarının bölgede yerel saatle 18.30 civarında devriyede oldukları sırada balta taşıyan şahsı tespit ettiklerini kaydetti. Şahsın 40’lı yaşlarda olduğunu belirten polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    Londra da baltalı şahıs paniği #1

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