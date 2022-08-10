Londra'da çocuk felci virüsü alarmı

Kanalizasyonlardan alınan örneklerde belirlenen çocuk felci virüsü bölgede paniğe neden oldu. 1-9 yaş aralığındaki tüm çocuklara aşı öneriliyor.

İngiltere'de çocuk felci virüsü paniği yaşanıyor.

Başkent Londra'daki kanalizasyonlarda, çocuk felcine neden olan virüs tespit edildi.

Şebekelerden alınan örneklerde 116 kez çocuk felci virüsü tespit edilmesi sonucu sağlık yetkilileri alarma geçti.

1-9 yaş arasındaki çocuklara aşı çağrısı

Yetkililer, henüz onaylanmış bir vaka olmamasına rağmen önümüzdeki 4 hafta içinde 1-9 yaş aralığındaki tüm çocuklara çocuk felci aşısı yapılmasını önerdi.

Londra'daki çocuklar için hızlı bir aşı programı başlatmanın önemli olduğu vurgulandı.

Birkaçı tehlikeli mutasyona uğradı

Tespit edilen örneklerin çoğunun çocuk felcinin güvenli türünden olduğu, ancak birkaçının tehlikeli olacak kadar mutasyona uğradığı ve virüsün insanlar arasında yayılmış olabileceği kaydedildi.

"Nüfus çoğunluğu için risk düşük"

UKHSA'dan Epidemiyolog Dr. Vanessa Saliba, "Londra'da 1 ila 9 yaşındaki tüm çocukların şimdi bir doz çocuk felci aşısı olması gerekiyor." diyerek, aşı olan nüfusun çoğunluğu için riskin düşük olduğunu, ancak ebeveynlerin çocuklarının tam olarak aşılanmasını sağlamasının hayati olduğunu söyledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Steve Barclay da şu ana kadar çocuk felci vakası olmadığını belirterek, "Hiç kimseye virüs teşhisi konmadı ve daha geniş nüfus için risk düşük." dedi.

1 milyon çocuğa aşı sunulacak

Yetkililer, virüsün erken belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı, kas ağrısı ve genel olarak hasta hissetmek gibi semptomların olduğunu belirtti.

Yetkililer acil aşılama kampanyasıyla yaklaşık 1 milyon çocuğa aşı sunulacağını tahmin ederken, çocukların aşı olması için ailelerin aile hekimleri tarafından bilgilendireceğini aktardı.

Ülke virüsten 2003 yılında temizlenmişti

Acil aşılama ile herhangi bir çocuğun virüse yakalanma ve felç olma riskinin azaltılması, virüsün yayılmasını önlemek üzere bağışıklık seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İngiltere'de çocuk felci virüsü en son 1984'te tespit edilmiş, ülkenin 2003 yılında virüsten tamamen arındırıldığı ilan edilmişti.