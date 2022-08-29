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Londra'da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü

Londra'da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü

Karnavala katılanlar, eğlencenin dozunu kaçırınca kaza 'geliyorum' dedi. Durağın çatısı, ağırlığa daha fazla dayanamayarak yerle bir oldu.