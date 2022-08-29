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- Londra'da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü
Londra'da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 09:50
- Güncelleme : 29.08.2022 - 10:11
İngiltere'de Notting Hill Karnavalı, renkli görüntülere sahne oldu.
Başkent Londra'da koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl ara verilen karnavala katılanlar, ellerindeki boya dolu kutuları, birbirilerinin üzerlerine sıktı.
Eğlenceyi abarttılar
Etkinlik, başkent sokaklarının farklı noktalarına da taşındı. Kameraya yansıyan anlarda bir grup, eğlenceyi abartarak otobüs durağının üzerine çıktı.
Durağın çökmesiyle gözden kayboldular
Durağın üzerinde olacaklardan habersiz bir şekilde eğlenen grup, çatının çökmesiyle yere düştü.
Söz konusu grup aniden gözden kaybolurken, diğer katılımcılar o sırada çığlık attı.
Londra'da otobüs durağının çatısını çökerttiler ViDEO
Karayip kültürüne dayanıyor
Kutlamalardaki müzik, dans, yiyecek ve içecek gösterisinin kökeni, Karayip kültürüne dayanıyor.
Notting Hill, son 55 yılda Rio de Janeiro'da düzenlenen karnavaldan sonra dünyanın en büyük ikinci karnavalı haline geldi.
Söz konusu etkinlik "birliği teşvik etmeyi ve her yaştan insanı bir araya getirmeyi" hedefliyor.