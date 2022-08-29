Petrol
99.88
0.88%
Euro
18.0785
-0.10%
Dolar
18.1882
0.13%
Altın
1.006
-0.92%
Borsa
3145
-0.04%
Bitcoin
365.470
-1.32%
BTXN Coin
4.39
-4.97%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Londra'da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü

    Karnavala katılanlar, eğlencenin dozunu kaçırınca kaza 'geliyorum' dedi. Durağın çatısı, ağırlığa daha fazla dayanamayarak yerle bir oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Londra'da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü

    İngiltere'de Notting Hill Karnavalı, renkli görüntülere sahne oldu.

    Başkent Londra'da koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl ara verilen karnavala katılanlar, ellerindeki boya dolu kutuları, birbirilerinin üzerlerine sıktı.

    Eğlenceyi abarttılar

    Etkinlik, başkent sokaklarının farklı noktalarına da taşındı. Kameraya yansıyan anlarda bir grup, eğlenceyi abartarak otobüs durağının üzerine çıktı.

    Durağın çökmesiyle gözden kayboldular

    Durağın üzerinde olacaklardan habersiz bir şekilde eğlenen grup, çatının çökmesiyle yere düştü.

    Söz konusu grup aniden gözden kaybolurken, diğer katılımcılar o sırada çığlık attı.

    Londra'da otobüs durağının çatısını çökerttiler ViDEO

    Londra da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü #1

    Karayip kültürüne dayanıyor

    Kutlamalardaki müzik, dans, yiyecek ve içecek gösterisinin kökeni, Karayip kültürüne dayanıyor.

    Notting Hill, son 55 yılda Rio de Janeiro'da düzenlenen karnavaldan sonra dünyanın en büyük ikinci karnavalı haline geldi.

    Söz konusu etkinlik "birliği teşvik etmeyi ve her yaştan insanı bir araya getirmeyi" hedefliyor.

    Londra da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü #2

    Londra da eğlence sırasında otobüs durağının çatısı çöktü #3


    İlginizi Çekebilir

    Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Her şey değişir, CHP değişmez
    Gündem

    Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Her şey değişir, CHP değişmez

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Turkey welcomes new border policy deal between Serbia, Kosovo
    World

    Turkey welcomes new border policy deal between Serbia, Kosovo

    Görüş Bildir