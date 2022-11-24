Londra’da evsizler kaldırımda uyuyor, dilenerek hayatta kalıyor

Pahalılıkta bir marka olan Londra’da evsizler, sokakları açık hava yatakhanesine çevirdi. Kaldırımlarda uyuyan evsizler, dilenerek hayatta kalıyor.

Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan İngiltere’nin başkenti Londra sokakları, onlarca evsize ev sahipliği yapıyor.

Caddede yürüyen insanlar ya da trafikte seyreden araç sürücülerinden para ve yiyecek dilenen evsizler, bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

Kaldırım köşelerine kıvrılıp uyuyorlar

Evsizler, kaldırım köşelerine ya da şehir mobilyalarına kıvrılarak uyumaya çalışıyor.

Havaların soğumaya başlaması nedeniyle kapalı yerlere gereksinim duyan evsizler, sivil toplum kuruluşlarınca dağıtılan giyecek ve yiyeceklerle ayakta duruyor.

Açık hava yatakhanesine dönüştü

AA’nın haberine göre alkolizm ve psikiyatrik sorunlar nedeniyle sokakta yaşamayı seçen evsizlere son yıllarda özellikle Fransa üzerinden İngiltere’ye girmeyi başaran Afrika kökenli göçmenler de eklendi.

Durum böyle olunca da Londra sokakları açık hava yatakhanesine dönüştü.

Öte yandan başkentte evsiz sayısının geçen yıla göre yüzde 24 arttığı öğrenildi.