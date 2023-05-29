Londra'da gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı

İHA
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemlerinin bitmesiyle beraber sokağa çıkan gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini coşkuyla kutladı.
Konvoylarla tur attılar
Londra’nın en turistik bölgelerinden bir tanesi olan, London Eye'da buluşan gurbetçi vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.
Favai fişeklerle zaferi kutladılar
Konvoyların geçişi sırasında kırmızı ve beyaz renklerde sis fişekleriyle havai fişekler atıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı zafer kutlamaları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.