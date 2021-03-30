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    Londra’da halk park ve bahçelere akın etti

    İngiltere'de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından başkent Londra’da halk park ve bahçelere akın etti.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 00:16
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    Londra’da halk park ve bahçelere akın etti

    İngiltere’de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamalar hafifletildi. Hükümetin Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hafifletme yol haritasına göre, bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişilik grupların dış mekanlarda buluşmasına ve bazı açık hava spor etkinliklerine yeniden izin verilmişti.

    İNGİLİZLER PARKLARA AKIN ETTİ

    Başkent Londra’nın farklı bölgelerinde güneşin ve temiz havanın tadını çıkartmak için park ve bahçelere akın eden İngilizler, sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya geldi.

    Başkentin merkezinde bulunan London Eye ve Camden Town bölgesinde bulunan Primrose Hill parkı İngilizlerin akınına uğrarken, birçok kişi arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle buluştu.

    Londra’da halk park ve bahçelere akın etti #1

    Londra’da halk park ve bahçelere akın etti #2

    Londra’da halk park ve bahçelere akın etti #3

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