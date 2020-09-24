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    Londra'da hırsızları arabasıyla çarparak engelleyen adam

    Motosikletli hırsızları kovalayan kişi, sosyal medyada takdir topladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 11:14
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    Londra'da hırsızları arabasıyla çarparak engelleyen adam

    İngiltere'nin başkenti Londra'da hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Motosikletli iki hırsız, geldikleri bir bölgede araçtan soygun yapmaya kalktı. O sırada bölgeden geçen bir araç, hırsızları fark ederek durdu.

    Aracından inen kişi, hırsızlara engel olmak istedi ancak saldırıya uğradı. Hırsızlar, arabaya zarar vermeye başladı.

    HIRSIZLIĞA İZİN VERMEDİ

    Otomobiline binerek oradan uzaklaşır gibi yapan kişi, bu kez geri doğru gelerek motosiklete çarptı.

    Bunun üzerine hırsızlar, arkalalarına bakmadan kaçtı. Böylece hırsızlık önlenmiş oldu.

    Londra'da hırsızları arabasıyla çarparak engelleyen adam ViDEO

    Londra da hırsızları arabasıyla çarparak engelleyen adam #1

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