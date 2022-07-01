Aktivistlerden McKechnie, kendisini tabloya yapıştırma gerekçesini, "Geleceğimiz için korkuyoruz" dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra, sıradışı bir iklim protestosuna sahne oldu.

Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine giden iki iklim aktivisti, ellerini yapıştırıcıyla Van Gogh’un tablosuna yapıştırdı.

Yapışkanlı eylem

Aktivistler, eylemleri için Van Gogh’un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunu seçti.

İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil grubu üyesi olan 21 yaşındaki Louis McKechnie, daha önce ise geçtiğimiz mart ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle ile Everton arasındaki maçta kendisini kale direğine bağlayarak gündeme gelmişti.

Londra'da iklim aktivistleri, ellerini Van Gogh tablosuna yapıştırdı ViDEO

"Geleceğimiz için korkuyoruz"

McKechnie, kendisinin ve eylemci arkadaşının tutuklanmasının beklendiğini belirterek, "Bu resme yapışmış durumdayız çünkü geleceğimiz için korkuyoruz. İhtiyacımız olan değişikliği elde etmenin başka bir yolu olsaydı, yapardık. Diğer her şeyi denedik." dedi.

Galeri ziyarete kapatıldı

Courtauld Gallery tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylemin öğleden sonra gerçekleştirildiği ifade edilerek, eylem nedeniyle galerinin günün geri kalanında ziyarete kapatıldığı aktarıldı.

Daha önce 20 kez tutuklandı



İHA'nın haberine göre, açıklamada ayrıca, Courtauld Gallery'nin, bugün normal şekilde ziyarete açılacağı ifade edildi.



Daha önce 20 kez tutuklanmış ve 6 hafta hapis yatmış eski bir mühendislik öğrencisi olan McKechnie, İngiltere'nin iklim değişikliği aktivistleri arasında en tanınan yüzlerden biri haline geldi.