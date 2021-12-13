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    Londra'da Kovid-19 aşısı kuyruğu

    İngiltere'nin başkenti Londra'da St Thomas Hastanesi önünde koronavirüs (Kovid-19) aşısı kuyrukları oluştu.
    • AA
    • 13.12.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:44
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    Londra'da Kovid-19 aşısı kuyruğu

    Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, İngiltere'de hızla yayılmaya devam ediyor.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Britanya'da yaptığı açıklamasında Omicron nedeniyle ilk can kaybının verildiğini duyurmasının ardından, halk aşı merkezlerine koştu.

    UZUN AŞI KUYRUKLARI OLUŞTU

    Başkent Londra'da bulunan St. Thomas Hastanesi önünde çekilen görüntüler, sosyal medyada hızlıca yayıldı.

    Aşı olmak isteyen çok sayıda vatandaş, hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Londra'da Kovid-19 aşısı kuyruğu VİDEO

    Londra da Kovid-19 aşısı kuyruğu #1

    Londra da Kovid-19 aşısı kuyruğu #2

    Londra da Kovid-19 aşısı kuyruğu #3

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