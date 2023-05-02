Londra'da maaşı düşük öğretmenler sokağa indi İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen öğretmenler, maaş artışı talebiyle Başbakanlığa yürüdü.

AA

İngiltere ve Galler'de öğretmenler hükümetle süregelen maaş zammı anlaşmazlığı nedeniyle greve giderken, Londra'da binlerce öğretmen Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

Londra'daki Thames Nehri kıyısında bir araya gelen öğretmenler, Ulusal Eğitim Sendikası'nın düzenlediği yürüyüşle önce Eğitim Bakanlığının önünde ardından da Downing Sokağı karşısında eylem yaptı.

Pankartlar taşındı

"Maaşlar yüksek değil, (Başbakan) Rishi Sunak yalan söylüyor", "İstediği tek şey maaş artışı" sloganları atan binlerce öğretmen, "Yeni krala değil yeni maaş zammına ihtiyacımız var" ve "Hadi Gill (Eğitim Bakanı Gillian Keegan) faturayı öde" pankartları taşıdı.

Maaş zammı dışında öğretmen eksiği, okulların fonlanması ve eğitim şartlarının düzelmesi taleplerini de dile getiren öğretmenler, İngiltere Parlamentosu önünden geçerek Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü.

1 dakikalık sessiz protesto

Burada Eğitim Bakanı Keegan'a seslenen sendika temsilcileri, öğretmenleri sırtlarını bakanlığa dönerek 1 dakikalık sessiz protestoya davet etti. Sessiz protestonun ardından binlerce öğretmen, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişindeki eylem alanına yürüdü.

Sessiz protestonun ardından binlerce öğretmen, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişindeki eylem alanına yürüdü.

"Yeni öğretmenler gelmedi"

Ulusal Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Kevin Courtney, hükümetin greve giden memurlar için en düşük hizmet bedeli ödeme planı üzerinde çalıştığını belirterek,şunları söyledi:

Öğretmen eksiği yüzünden birçok okul, bilgisayar ve bilimsel eğitimle ilgili dersleri veremiyor. Fizik öğretmeni bir üyemizin okulunda öğrenciler fizik müfredatının yalnızca yarısını işleyebiliyor. Derslerde kesinti her hafta oluyor ve tüm ülkede yaşanıyor. Fizik, matematik ve ilkokul eğitiminde Noel tatilinde görevden ayrılan öğretmenlerin yerine hala yeni öğretmenler gelmedi.

"Hükümeti zorlayacağız"

Courney, okulların fonlanmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle öğrencilerin spor müsabakalarına katılamadığını aktararak, anaokullarında ekipman ve eğitim araçları eksiği bulunduğunu anlattı.

Hükümetin kendilerini dinlemediğini de belirten Courney, "Hükümeti bu jenerasyonun çocuklarına, öğretmenlere yatırım yapmaya zorlayacağız. Ne kadar sürer bilmiyorum ama yapacağız." ifadelerini kullandı.