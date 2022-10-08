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    Londra’da Mahsa Amini için protesto

    Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto düzenlendi.
    • 08.10.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 22:37
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    Londra’da Mahsa Amini için protesto

    İran’da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto düzenlendi.

    İngiltere’de yaşayan İranlıların ve bazı İngiliz sivil toplum kuruluşlarının ortak düzenlediği gösteride yüzlerce kişi Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi.

    Göstericiler ellerinde, "İran için özgürlük", "Mahsa Amini" ve "İran’da kadınlara özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak, İran hükümetine tepki gösterdi.

    Yürüyüş gerçekleştirdiler

    Trafalgar Meydanı’nda yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçen göstericiler, Parlamento Meydanı’nda gösterilerini sonlandırdı.

    İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

    Londra’da Mahsa Amini için protesto VİDEO

    Londra’da Mahsa Amini için protesto #1

    Gösterilerde 41 kişi hayatını kaybetti

    Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

    Londra’da Mahsa Amini için protesto #2

    Londra’da Mahsa Amini için protesto #3

    Londra’da Mahsa Amini için protesto #4

    Londra’da Mahsa Amini için protesto #5


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