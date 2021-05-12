Londra'da Mescid-i Aksa protestosu

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişinin katılımıyla İsrail’in Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği saldırıya tepki amaçlı İsrail’in Londra Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına dünyanın birçok ülkesinde protestolar sürüyor.

İngiltere’de, Gazze’ye yönelik saldırılara karşı, İsrail’in Londra Büyükelçiliği ve İngiliz Başbakanlık binası önünde protestolar düzenlendi.

PROTESTOYA YAHUDİLER DE KATILDI

Yüzlerce kişinin katıldığı protestolarda göstericilerin ellerindeki Türkiye ve Filistin bayrakları dikkat çekti.

Büyükelçiliğin önünde düzenlenen protestoya İngiltere’de yaşayan bazı Yahudilerin ise dini kıyafetleri ile katılması dikkat çekti.

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