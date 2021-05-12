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    Londra'da Mescid-i Aksa protestosu

    İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişinin katılımıyla İsrail’in Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği saldırıya tepki amaçlı İsrail’in Londra Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 01:51
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 03:23
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    Londra'da Mescid-i Aksa protestosu

    İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına dünyanın birçok ülkesinde protestolar sürüyor.

    İngiltere’de, Gazze’ye yönelik saldırılara karşı, İsrail’in Londra Büyükelçiliği ve İngiliz Başbakanlık binası önünde protestolar düzenlendi.

    PROTESTOYA YAHUDİLER DE KATILDI

    Yüzlerce kişinin katıldığı protestolarda göstericilerin ellerindeki Türkiye ve Filistin bayrakları dikkat çekti.

    Büyükelçiliğin önünde düzenlenen protestoya İngiltere’de yaşayan bazı Yahudilerin ise dini kıyafetleri ile katılması dikkat çekti.

    İngiltere’de Filistin’e destek mitingi VİDEO

    Londra da Mescid-i Aksa protestosu #1

    Londra da Mescid-i Aksa protestosu #2

    Londra da Mescid-i Aksa protestosu #3

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