İngiltere'nin başkenti Londra'da Noel hazırlıklarında sona gelindi. Başkentte binalar ve sokaklar çeşitli figürlerle süslendi.

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber birçok ülkedeki kentlerde hazırlıklar hızla devam ederken, İngiltere'nin başkenti Londra da bu kentlerin arasına girdi.

BİNALAR IŞIKLARLA SÜSLENDİ

Noel bayramı ve yeni yıla yönelik başkentte cadde ve sokaklar çeşitli figür, renk ve ışıklı süslemelerle donatıldı.

Oxford Street, Regent Street, Covent Garden gibi caddelerdek Noel süsleri, yoldan geçenlerin beğenisine sunuldu.

Noel heyecanını yaşayan insanların, ışıkların altında fotoğraf çekilerek, anı biriktirmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Londra'da Noel hazırlıkları tamamlandı VİDEO