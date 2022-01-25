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    Londra'da otobüs, mağazaya çarptı

    Otobüsün mağazaya çarptığı kazada 19 kişi yaralandı. Yerinde sıkışan şoförü, itfaiye ekipleri kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 15:53
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    Londra'da otobüs, mağazaya çarptı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüs kazası yaşandı.

    Londra'nın doğusunda iki katlı otobüs, bir mağazaya çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

    LONDRA KAZAYLA SARSILDI

    Independent'ın haberine göre, görgü tanıkları, "büyük bir patlama" duyduklarını söyledi.

    Yaralanan üç çocuk ve kazanın ardından koltuğunda sıkışan otobüs şoförü dahil iki yetişkin hastaneye kaldırıldı.

    Londra'da otobüs, mağazaya çarptı ViDEO

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Diğer 14 yaralı, sağlık ekiplerince olayın yaşandığı noktada tedavi edildi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin, sıkışan şoförü özel ekipmanla kurtardığı belirtildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaza yapan otobüs ve çarptığı mağaza görülüyor.

    Londra da otobüs, mağazaya çarptı #1


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