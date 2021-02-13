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    Londra'da patlayan su borusu sokakları göle çevirdi

    İngiltere’nin başkenti Londra’da sabah saatlerinde su borusunun patlaması sonucu başkent sokakları göle döndü.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 18:23
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 18:33
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    Londra'da patlayan su borusu sokakları göle çevirdi

    İngiltere’nin başkenti Londra’daki Turnpark Lane bölgesinde cadde üzerinde bulunan su borusu sabah saatlerinde patladı.

    Su borusunun patlaması sonucu başkent sokakları göle döndü. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgede su baskını nedeniyle sokaklar kapatılırken, trafikte aksamalar oldu.

    İNGİLTERE'NİN BAŞKENTİNDE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

    Otobüs duraklarının bulunduğu bir caddenin de trafiğe kapatılması ile yayalar zor anlar yaşadı.

    Londra’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından su borusunun patlaması dikkat çekerken, yetkililere telefonla ulaşmaya çalışan kişiler, sabah saatlerinden bu yana kimseye ulaşamadıklarını belirtti.

    Londra'da patlayan su borusu sokakları göle çevirdi VİDEO

    Londra da patlayan su borusu sokakları göle çevirdi #1

    Londra da patlayan su borusu sokakları göle çevirdi #2

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