İngiltere'nin başkentinde, su borusunun patlaması sebebiyle en işlek caddeleri su bastı.

Birleşik Krallık'ın en gözde şehri Londra'da A406 ve A41'i su bastı. Caddedeki bakım onarım işlemleri sırasında patlayan boru sebebiyle yollar adeta göle dönüştü.

Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, otomobillerinde mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SÜRÜCÜLER OTOMOBİLLERİNİN İÇİNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Açıklamada, yerel saattle 15:30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, su borularının patlaması sonucu A406- A41 otobanlarının çift yönlü olarak sular altında kaldığı ve çok sayıda sürücünün otomobil içerisinden kurtarılmayı beklediği kaydedildi.

Londra'da su borusu patladı şehir sular altında kaldı VİDEO