Londra'da yeni yıl kutlaması yapılmayacak

Belediye Başkanı Han, iptal kararını "Birçok Londralı için çok hayal kırıklığı yaratacak" ifadesiyle duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da planlanan yeni yıl kutlaması, koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesi ve Omicron varyantı endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, Omicron varyantın yayılmasını yavaşlatmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

"BİRÇOK LONDRALI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YARATACAK"

Bu nedenle Trafalgar Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan etkinliği iptal etme kararı aldıklarını duyuran Han, "Bu, birçok Londralı için çok hayal kırıklığı yaratacak, ancak virüsün yayılmasını azaltmak için doğru adımları atmalıyız." dedi.

Han, bunun yerine canlı yayınla yeni yılın gelişinin kutlanacağını kaydetti.

TİYATROLARDA GÖSTERİLER İPTAL

Bu sene geleneksel Thames Nehri üzerinde düzenlenen havai fişek gösterisinin yerine ilk kez Trafalgar Meydanı'nda biletli kutlama etkinliği yapılması planlanıyordu.

Öte yandan Londra'daki dünyaca ünlü tiyatrolar da gösterilerini iptal etmeye başladı. Tiyatrolardan yapılan açıklamalarda, çalışanlar arasında koronavirüs vakaları görüldüğü ve bu durumun kendilerini ara vermeye mecbur bıraktığı ifade edildi.

LONDRA'DA ACİL DURUM

İngiltere'de vakalar 90 bini aşarak salgın boyunca görülen en yüksek günlük enfeksiyon sayısına ulaşırken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Londra'da acil durum ilan etmişti.