Londra’daki bir evde 2’si çocuk 4 kişinin cesedi bulundu

İHA
Şiddet olayları, dünyanın çoğu ülkesinde artış gösteriyor…
İngiltere’nin başkenti Londra’da polis, dün ihbar üzerine Hounslow bölgesindeki bir eve gitti.
2'si çocuk 4 kişinin cesedi bulundu
Kapıyı kırarak içeri giren polisler, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Cesetlerin 11 yaşında bir kız çocuğu, 3 yaşında bir erkek çocuğu, 30'lu yaşlarındaki bir erkek ve kadına ait olduğu belirtildi.
Soruşturuluyor
4 kişinin aile olduğu ihtimali üzerinde durulduğu, akrabalarının bulunup bilgilendirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Ayrıca ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapıldığı aktarıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.