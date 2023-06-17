Londra’daki bir evde 2’si çocuk 4 kişinin cesedi bulundu
İHA

Şiddet olayları, dünyanın çoğu ülkesinde artış gösteriyor…

İngiltere’nin başkenti Londra’da polis, dün ihbar üzerine Hounslow bölgesindeki bir eve gitti.

2'si çocuk 4 kişinin cesedi bulundu

Kapıyı kırarak içeri giren polisler, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Cesetlerin 11 yaşında bir kız çocuğu, 3 yaşında bir erkek çocuğu, 30'lu yaşlarındaki bir erkek ve kadına ait olduğu belirtildi.

Soruşturuluyor

4 kişinin aile olduğu ihtimali üzerinde durulduğu, akrabalarının bulunup bilgilendirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.