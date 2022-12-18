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    Londra'daki restoranda Noel süslemeleri yandı

    Yeni yılla ilgili süslemeler, yüzlerce kişinin tahliye edildiği yangına yol açtı. İtfaiye, Noel kutlamaları boyunca yangın riskinin sürdüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 17:53
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    Londra'daki restoranda Noel süslemeleri yandı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir restoranda panik anları yaşandı.

    Mayfair semtindeki restoranda, Noel süslemelerinin alevlere teslim olması sonucu yangın çıktı.

    Restoranda panik anları

    Yangının başlamasıyla birlikte konuklar, korku içerisinde dışarıya kaçtı. İngiliz basını, yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiğini yazdı.

    Yangın nedeniyle yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Londra İtfaiyesi, yangının yılın bu zamanındaki riskler hakkında uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

    Londra'daki restoranda Noel süslemeleri yandı ViDEO

    İtfaiye: Noel'de yangın tehlikesi var

    Bir itfaiye sözcüsü, "Noel'de pek çok yangın tehlikesi var. Londralılardan, güvende olmaları ve yangınların çıkmasını önlemek için adımlar atmasını istiyoruz. Lütfen mumları ve iç mekan havai fişeklerini Noel ağaçlarından ve süslemelerden uzak tutun." dedi.

    İyi sulanan ağacın bile kolayca yanabileceği belirtilerek, "Bu nedenle ışıklarınızın test edildiğinden emin olun." denildi.

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