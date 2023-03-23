Londra'nın Piccadily Caddesi, Ramazan ayı için süslendi On binlerce ışıktan oluşan konsept, bağışlarla yapıldı. Belediye Başkanı Han, katkıda bulunanlara teşekkür ederken, konu İngiliz basınının gündemindeydi.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi İngiltere'de de Müslümanlar, Ramazan'a bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşadı.

Başkent Londra'nın ünlü caddelerinden Piccadily, Ramazan'a hazırlık için özel ışıklarla süslendi.

30 bin ışıkla Ramazan konsepti

Işıkların açılışı, kentin Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Konsept, 30 bin ampulden oluşuyor. Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Londra'da bir ilk

Belediye Başkanı Han, yaptığı açıklamada, Londra'nın West End bölgesinde mübarek ayın başlangıcına dikkat çekmek için ilk kez Ramazan ışıklarını yaktıklarını söyledi.

Han, Londra'daki ve dünyadaki tüm Müslümanlara mutlu ve neşeli bir Ramazan diledi.

Bağışlarla hayata geçirildi

Işıklandırma konsepti, Ramazan ayına ilişkin farkındalığı yaymayı amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen "Ramadan Lights UK" adlı kuruluş tarafından hazırlandı.

Söz konusu Ramazan konsepti, Müslüman kuruluşlar ve halkın bağışlarıyla hayata geçirildi.

Turistlerden yoğun ilgi

Caddedeki ışıklandırmalara Londralıların yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Işıklar, 23 Nisan'a kadar her gün yerel saatle 17.00'den 01.00'e kadar caddeyi aydınlatacak.

Sadık Han teşekkür etti

Londra Belediye Başkanı, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

Londralı Müslümanlara sadece şehrimize muazzam katkıları için değil, Londra’nın şefkatli değerlerini sergilediği için teşekkür etmek istiyorum.

The Guardian: Londra'nın ilk Ramazan ışıkları

Öte yandan İngiltere basını, rengarenk ışıklandırmayı farklı ayrıntılara işaret ederek okurlarına aktardı.

The Guardian, "Sadık Han, Piccadilly'de Londra'nın ilk Ramazan ışıklarını yaktı." dedi.

İlk kez bir Avrupa şehrinin 30 bin sürdürülebilir ışık içeren düzenlemeye ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

Independent: Ay'ın evrelerini tasvir ediyor

"Konsept, Ramazan boyunca Ay'ın evrelerini tasvir ediyor" diye yazan Independent da "Işıklar, parıldayan aylar ve yıldızlarla uyumlu Ramazan'ı kutluyor." ifadesine yer verdi.