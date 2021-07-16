Los Angeles'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geliyor

ABC News'in haberine göre, Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Yöneticisi Dr. Muntu Davis, gevşetilen tedbirler ve vakalardaki artıştan sonra yeni kararıların bu hafta pazar gününden itibaren yürürlüğe geçeceğini söyledi.

1 MİLYON ÜZERİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bölgede bir hafta boyunca her gün 1000'den fazla yeni vaka kaydedildiği görüldü. yüzde 3.75'e yükseldi. Bölgede şimdiye dek koronavirüs nedeniyle toplamda 24 bin 566 kişi hayatını kaybetti ve 1 milyon 262 bin 578 vaka tespit edildi.