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- Los Angeles'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geliyor
Los Angeles'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geliyor
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 05:14
ABD Los Angeles'da Delta varyantının etkisi bölge yetkililerini harekete geçirdi.
Çift doz aşı şartıyla serbest bırakılan maske kullanımı, Delta varyantının etkisiyle bölge yetkilileri tarafından tekrar zorunlu olacağı açıklandı.
ABC News'in haberine göre, Los Angeles Bölgesi Halk Sağlığı Yöneticisi Dr. Muntu Davis, gevşetilen tedbirler ve vakalardaki artıştan sonra yeni kararıların bu hafta pazar gününden itibaren yürürlüğe geçeceğini söyledi.
1 MİLYON ÜZERİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Bölgede bir hafta boyunca her gün 1000'den fazla yeni vaka kaydedildiği görüldü. yüzde 3.75'e yükseldi. Bölgede şimdiye dek koronavirüs nedeniyle toplamda 24 bin 566 kişi hayatını kaybetti ve 1 milyon 262 bin 578 vaka tespit edildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen ay salgına karşı uygulanan tedbirlerde 'aşı' koşuluyla gevşemeye gidildiğini bildirerek, her iki doz aşıyı da olanların artık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olmadığını ve sosyal mesafe kuralına uymalarının şart olmadığını açıklamıştı.