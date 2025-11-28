Lübnan açıkladı: Ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 335 kişi öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı...

Bakanlık, İsrail'in geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralananlara ilişkin verileri paylaştı.

1 YILDA İSRAİL SALDIRILARINDA 335 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yayınlanan son verilere göre, İsrail'in 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin yaşamını yitirdiği, 973 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İSRAİL'E AİT İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ALÇAK İRTİFADA UÇUŞ YAPTI

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Mecdel Zun ve Zıbkin bölgelerinin üzerinde alçak irtifada uçuş yaptı.

Bir İsrail İHA'sı ise gece saatlerinde sınırdaki Hola beldesinde bir evin üzerine bomba bıraktı, maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünden (UNIFIL) 20 Kasım'da yapılan açıklamada, 1 yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan ihlal edildiği ancak bu ihlallerin İsrail mi yoksa Lübnan tarafına mı ait olduğu belirtilmemişti.

NE OLMUŞTU

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.