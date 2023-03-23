Lübnan Başbakanı Mikati: Cumhurbaşkanının yokluğu nedeniyle hükümet çalışamıyor Ülkede yaşanan krize işaret eden Mikati, sorunun çözülmemesi halinde bedel ödeyen tarafın halk olacağı konusunda uyardı.

AA

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi, 31 Ekim 2022'de sona erdi.

Ülkedeki Meclis, Avn'ın yerine henüz yeni bir isim seçebilmiş değil. Düzenlenen 11 oturumdan sonuç çıkmadı.

Mikati: Cumhurbaşkanının seçilmesi elzem

Oluşan tabloya tepki gösteren Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin sorunlarının çözümü için cumhurbaşkanının seçilmesinin elzem olduğunun altını çizdi.

Mikati, aksi takdirde bunun bedelini halkın ödeyeceğini ve sorumlusunun da siyasi partiler olduğunu söyledi.

"Meclis atıl durumda"

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri'yi başkent Beyrut'taki makamında ziyaret etti. Haberde ifadelerine yer verilen Mikati, şöyle dedi:

Görüşler üzerindeki hemfikirdik. Durumun, ülkeyi kurtarmak için hızlı bir acil operasyonu gerektirdiğini vurguladık. Cumhurbaşkanının yokluğu nedeniyle hükümet görevini yerine getiremiyor ve Meclis de atıl durumda.

"Önümüzde üç seçenek var"

"Cumhurbaşkanının seçilmesi elzemdir ve çözümdür." ifadesini kullanan Mikati, "Önümüzde üç seçenek var: IMF ile anlaşmak, birbirimizle uzlaşmak ya da tamamen anlaşmamak." diye konuştu.

Mikati, ülkedeki anlaşmazlık ve uzlaşıdan uzak durumun bedelini halkın ödeyeceğini ve bundan da siyasi partilerin sorumlu olduğunu söyledi.

Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını seçemiyor

Başta Hristiyan partiler olmak üzere her partinin kendi adayını öne sürmesi nedeniyle ülkedeki siyasi taraflar arasındaki çekişme devam ediyor.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, yeni Cumhurbaşkanı seçilemediği için yeni hükümet de teşkil edilemiyor.

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Hükümet karar alamıyor

Bu nedenle geçici hükümet, istisnai durumlar dışında Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleyemiyor ve ülkenin sorunlarını çözebilmek için herhangi bir karar alamıyor.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.