Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnanlı olmayan unsurlar, İsrail'e roket attı İsrail ile yaşanan gerilime değinen Mikati, "Roketleri fırlatanlar, örgütlü bir taraf değil" dedi.

AA

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e atılan roketlerle ilgili konuştu.

Mikati, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara değindi.

"İlk saatlerden itibaren temasa geçtim"

Lübnan'ın güneyinden roketlerin atılması ve ardından İsrail'in karşılık vermesi üzerine sınırda yaşanan "yüksek askeri tansiyonun" ilk saatlerinden itibaren ülkedeki tüm ilgili taraflarla temasa geçtiğini anlatan Mikati, şöyle dedi:

Hükümetin ortada olmadığı ve aciz davrandığı gibi söylemler, medya üzerindeki propaganda ve sallamadan ibarettir.

"Roketleri fırlatanlar, Lübnanlı olmayan unsurlardır"

Lübnan ordusunun 3 gün önce faillerin tespiti için başlattığı soruşturma hakkında konuşan Mikati, şunları söyledi:

Roketleri fırlatanlar, örgütlü bir taraf değil. Lübnanlı olmayan unsurlar, taraflardır. Meselenin sebebi de İsrail'in Filistin ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına bir yanıtı olarak ortaya çıktı.

İsrail: Lübnan'dan roketler atıldı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak, iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, 6 Nisan'da Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını duyurmuştu.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

Lübnan hükümetini suçladılar

İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini iddia etmiş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.

Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak 7 Nisan'da, Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.